Patrick Schwarzenegger steht für "The Bookie & The Bruiser" vor der Kamera - und das gleich in einer Doppelrolle. In dem Gangsterdrama spielt er Zwillingsbrüder, während Vince Vaughn und Theo James die Hauptfiguren verkörpern.

Patrick Schwarzenegger (32) hat sich eine neue Filmrolle gesichert. In "The Bookie & The Bruiser" übernimmt der Sohn von Actionlegende Arnold Schwarzenegger (78) gleich eine Doppelrolle als Zwillingsbrüder. Die beiden Hauptfiguren des Films werden von Vince Vaughn (56) und Theo James (41) verkörpert.

Ursprünglich war Oscarpreisträger Adrien Brody (53) für eine der Hauptrollen vorgesehen, musste das Projekt jedoch aus terminlichen Gründen verlassen und wurde durch James ersetzt. Regie führt S. Craig Zahler (53), der zugleich das Drehbuch geschrieben hat.

Darum geht's in dem Film

Die Handlung des Films ist im New York des Jahres 1959 angesiedelt und folgt Rivner (Theo James), einem Veteranen, sowie Boscolo (Vince Vaughn), einem kräftigen Schläger aus der Lower East Side. Beide haben im Zweiten Weltkrieg gedient und kehren als veränderte Männer zurück, die keinen Platz mehr in ihrem früheren Leben finden.

Weder wollen sie sich Autoritäten unterordnen noch den Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft beugen. Stattdessen tun sie sich zusammen, arbeiten als Buchmacher und Handlanger und bauen ein illegales Glücksspielgeschäft auf - ein lukratives, aber riskantes Unterfangen. Als sie zwischen die Fronten eines einflussreichen irischen Gangsterclans und der Mafia geraten, spitzt sich die Lage zu einem brutalen Überlebenskampf zu.

Schwarzenegger im Höhenflug

Dem Branchenblatt "Deadline" zufolge spielt Schwarzenegger die Zwillingsbrüder Augie und Bernard. Augie ist ein verzweifelter Spieler, der schon lange kein Glück mehr beim Wetten hat. Sein riskanter Versuch, einer erdrückenden Schuldenlast zu entkommen, bringt Rivner und Boscolo ins Fadenkreuz rivalisierender New Yorker Verbrechergruppen.

Ganz anders Bernard: Er führt ein gutes Leben als Familienmensch, bis die Machenschaften seines Bruders und die dadurch heraufbeschworenen gefährlichen Charaktere alles aus der Bahn werfen und sein Leben abrupt erschüttern.

Zuletzt war Schwarzenegger in der dritten Staffel der preisgekrönten Serie "The White Lotus" zu sehen. Er wird demnächst auch in Florian Zellers Psychothriller "Bunker" dabei sein, in dem das Ehepaar Penélope Cruz (52) und Javier Bardem (57) die Hauptrollen übernimmt.