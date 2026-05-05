Patrick Schwarzenegger steht für "The Bookie & The Bruiser" vor der Kamera - und das gleich in einer Doppelrolle. In dem Gangsterdrama spielt er Zwillingsbrüder, während Vince Vaughn und Theo James die Hauptfiguren verkörpern.
Patrick Schwarzenegger (32) hat sich eine neue Filmrolle gesichert. In "The Bookie & The Bruiser" übernimmt der Sohn von Actionlegende Arnold Schwarzenegger (78) gleich eine Doppelrolle als Zwillingsbrüder. Die beiden Hauptfiguren des Films werden von Vince Vaughn (56) und Theo James (41) verkörpert.