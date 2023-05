8 Szenenfoto aus „Wendezeit“: (von links) Nina Rausch, Carsten Hayes, Ulrich Thomsen, Artjom Gilz und Petra Schmidt-Schaller Foto: privat

Die 37-jährige Schwäbin Nina Rausch arbeitet seit 17 Jahren in den Vereinigten Staaten als Schauspielerin. Inzwischen ist sie vielen in der Branche „nicht mehr deutsch genug“. Da passt es gut ins Bild, dass sie in „Wendezeit“ eine Amerikanerin spielt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ingersheim - Erst Vorzeigedeutsche, jetzt Vorzeigeamerikanerin. Ja, was denn nun? Nina Rausch lebt in Los Angeles und arbeitet dort als Schauspielerin, und gerade zu Beginn ihrer Karriere wurde sie gern als typisch deutsches Mädchen gebucht, das sein mittelmäßiges Englisch nur mit hartem Akzent über die Lippen bringt. „Heute bin ich den meisten nicht mehr deutsch genug“, sagt sie lachend, und tatsächlich befallen sie nach knapp 17 Jahren in den USA Verständigungsschwierigkeiten.