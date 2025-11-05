Neuer Film Das Leben der Wünsche: Für Matthias Schweighöfer ist gesund altern eine Aufgabe

Am Rande der Premiere seines neuen Films "Das Leben der Wünsche" hat Matthias Schweighöfer über das Älterwerden gesprochen und enthüllt, was er dagegen tut.
Der deutsche Hollywoodstar Matthias Schweighöfer (44) spielt im kommenden Kinofilm "Das Leben der Wünsche" einen Familienvater, dem alle Wünsche in Erfüllung gehen. Angesichts der Premiere seines neuesten Werks stand der 44-Jährige in München der Presse am roten Teppich Rede und Antwort - und kam dabei auf sein eigenes Älterwerden zu sprechen.