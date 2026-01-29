Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven zeichnet für die Tragikomödie "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" verantwortlich. In dem Film spielt seine Mutter, Senta Berger, eine der Hauptrollen. Im Interview spricht Verhoeven über die Entstehung und persönlichen Aspekte seines neuen Werks.
Simon Verhoeven (53) ist in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern - Schauspiel-Legende Senta Berger (84) und Regisseur Michael Verhoeven (1938-2024) - getreten und hat sich einen Namen in der Filmindustrie gemacht. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Filmemachern Deutschlands und verfasst auch die Drehbücher zu seinen Werken. Verhoeven wurde bereits unter anderem mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Für seinen neuen Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", der am 29. Januar in den Kinos anläuft, hat er erneut mit seiner Mutter zusammengearbeitet. Er saß nicht nur auf dem Regiestuhl, sondern schrieb auch das Skript.