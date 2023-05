1 Erleben in diesem Moment Historisches: die Balljungz (in der Mitte: Frank Engeln) wohnen dem ersten Sieg ihres Vereins bei. Foto: Peter Mann

Der neu gegründete Verein 07 Ludwigsburg Fußball startet Mitte September die erste Spielzeit. Es hat sich für den B-Ligisten sogar bereits ein kleiner Fanclub zusammengetan: die Balljungz.









Wer Aufstieg und Niedergang der SpVgg 07 Ludwigsburg miterlebt oder lediglich aus der Ferne verfolgt hat, dem dürfte die„Brigade Schwarz-Gelb“ noch ein Begriff sein. Die Mitglieder des Fanclubs reisten der Fußballmannschaft von Stadion zu Stadion, von Sportplatz zu Sportplatz hinterher. Sie hüllten oft ganze Ränge in ihre Farben und feuerten ihr Team lautstark an. Zum letzten Mal geschah das in der Bezirksliga im Sommer 2019. Danach verschmolz der Verein nach Jahren voller finanzieller Probleme mit dem MTV Ludwigsburg. Und das war’s im Großen und Ganzen auch mit der Brigade Schwarz-Gelb.