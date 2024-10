Neuer England-Trainer: Tuchel freut sich auf das Leben in England: Ich liebe es

1 Englands neuer Nationaltrainer Thomas Tuchel freut sich auf das Leben auf der Insel Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Schon lange war bekannt, dass es Thomas Tuchel nach England zieht. Der neue Fußball-Nationaltrainer freut sich nun darauf, wieder auf der Insel zu leben, und hofft, Englands Titelflaute zu beenden.











London - Englands neuer Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel freut sich darauf, für seinen neuen Job zurück auf die Insel zu ziehen. "Ich liebe es, in England zu leben", sagte Tuchel, der am Mittwoch als Coach der Three Lions vorgestellt wurde. "Ich möchte nah an der Premier League dran sein und an den meisten Spielern." Bereits in seiner Zeit als Coach des FC Chelsea hatte er in London gewohnt.