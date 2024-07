1 Jürgen Klopp trainiert aktuell keinen Verein. Foto: dpa/Jon Super

Die Zukunft von Gareth Soutgate als Nationaltrainer Englands ist ungewiss. Gary Lineker bringt nun Jürgen Klopp ins Spiel.











Der frühere englische Nationalspieler Gary Lineker sieht in Jürgen Klopp einen idealen Nachfolger von Nationaltrainer Gareth Southgate. „Würdet ihr nicht alles für Jürgen Klopp geben?“, fragte der BBC-Experte in einer Gesprächsrunde nach Englands EM-Finalniederlage in Berlin gegen Spanien (1:2).