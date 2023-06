1 Jonas und Hannah haben ihren Vater Markus Schütz zur Produktion des eigenen Eistees überredet. Foto: Werner Kuhnle

Der Wunsch seiner Kinder lieferte die Motivation: Der Mundelsheimer Safthersteller Markus Schütz hat nun drei eigene Eistee-Kreationen im Sortiment. Unter anderem wird auch Lapacho-Tee verwendet.









Mundelsheim - Markus Schütz ist mit Leib und Seele Fruchtsafthersteller. Er verkörpert die nunmehr vierte Generation in der gleichnamigen Fruchtsaftkelterei Schütz in Mundelsheim. Und da kratzt es dann schon ein bisschen an der Ehre, wenn die eigenen Kinder nach Eistee rufen. Daheim bei der Familie Schütz gibt es natürlich Saft, als Schorle vor allem, und Wasser natürlich. „Das Beste für mich ist eine naturtrübe Apfelschorle, da kann ich mich nicht satttrinken“, sagt Markus Schütz. Doch dann war da plötzlich die Sache mit dem Eistee . . .