Neuer Dönerladen in Stuttgart

1 Zur Eröffnung des Dönerladens kamen im Januar Hunderte. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Mitte Januar kamen Hunderte zur Eröffnung des neuen Dönerladens in Stuttgart-Ost, kurz danach schloss Babas Döner wieder. Noch immer sind die Türen zu. Was ist los und was plant der Laden?















Link kopiert

Stuttgart - Noch immer sind die Türen des neuen Dönerladens in Stuttgart-Ost geschlossen. Mitte Januar gab es ein großes Aufsehen um Babas Döner, vor allem weil damals auch Rapper Massiv zur großen Eröffnung vorbei kam, dem die Kette aus Berlin gehört. Nur wenige Tage später hieß es schließlich, zwei Mitarbeiter hätten Corona, der Betrieb sei daher vorübergehend nicht möglich. Seitdem ist Babas Döner wieder zu.

Damals hatte der Geschäftsführer der Filiale, Martin Lakimii mitgeteilt, dass man bereits in zwei Wochen wieder öffnen wolle. Inzwischen ist diese Ankündigung aber drei Wochen her und viele fragen sich, was nun mit dem Laden ist.

Neues Datum nicht in allzu weiter Ferne

Tatsächlich ist jetzt ein neues Datum angepeilt: Der Geschäftsführer, der auch eine Tattoo-Studio-Kette betreibt, erklärt am Telefon, er wolle den Laden nun am 1. März eröffnen; dann sei man wirklich bereit.

Zu den Gründen der Anlaufschwierigkeiten sagte Lakimii, dass Teile aus der Familie der beiden Mitarbeiter nach wie vor in Quarantäne seien. Sicherheitshalber sollen die Männer, die extra aus Berlin kommen – wo es bereits eine Filiale von Babas Döner gibt –, noch nicht im Laden in Stuttgart eingesetzt werden. Andere Mitarbeiter gibt es offenbar nicht.