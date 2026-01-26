Neuer Imbiss in Ditzingen: Vom VfB-Stadion in den eigenen Dönerladen

Zekeriye Ataş hat sich beruflich hochgearbeitet und in Ditzingen einen Dönerladen eröffnet. Dort verkauft er auch den Trend Steak-Döner – nachdem er bislang VfB-Spieler verpflegte.
Welche Farbe die Wände haben sollen, wusste Zekeriye Ataş schon, bevor er den Pachtvertrag für sein kleines Restaurant in Ditzingen unterschrieb: Rot. Warum? Weil die Vereinsfarbe des VfB Stuttgart neben Weiß eben Rot ist. Und Zekeriye Ataş ist ein großer Fan des Fußballvereins. Noch mehr ist er das, seitdem er in der Küche des VfB-Stadions arbeitete, ehe er in der Ditzinger Kernstadt den Dönerladen Fireroll öffnete.