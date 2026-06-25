Die WM läuft – und plötzlich werden Spiele «gezogen», Gegner sind «eklig» und Torhüter haben eine «Aura». Ein Blick auf die aktuelle Sprache des Fußballs – und was sie über unsere Zeit verrät.
Köln - Moderator Micky Beisenherz wurde kürzlich richtig fuchsig. Er hatte das Fußballspiel Wolfsburg gegen Paderborn geschaut - und der Experte Lars Stindl habe dort mehrfach gesagt: "Die haben das Spiel gezogen". "Da bin ich innerlich wirklich gestorben. Ich kann es nicht mehr hören!", wetterte Beisenherz, Fußballkenner aus Castrop-Rauxel, im Podcast "Fußball MML". "Ich werde wahnsinnig!"