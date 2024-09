Neuer deutsch-chinesischer Kulturverein: Peter Schindlers baut von Stuttgart aus Kulturbrücke nach China

1 Peter Schindler gestaltet das Festkonzert mit Foto: Peter Schindler

In Stuttgart leben zahlreiche chinesisch-stämmige Menschen. Nun hat sich in Stuttgart ein neuer Verein für deutsch-chinesischen Kulturaustausch gegründet.











Link kopiert



Mit einem Festkonzert im Theaterhaus stellt sich am kommenden Dienstag, 1. Oktober, der in Stuttgart neu gegründete „Verein für Künstler und deutsch-chinesischen Kulturaustausch“ vor. Bezug nimmt der neue Verein auf die „vielen Studierenden mit chinesischen Wurzeln“ vor allem an der Musikhochschule. Das Festkonzert im Theaterhaus beginnt um 19.30 Uhr – einer der Höhepunkte ist ein Auftritt des Duos Bamboo Silk mit dem Jazz-Musiker Peter Schindler und der Erhu-Solistin Zhenfang Zan.