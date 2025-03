Neuer Concept-Store in Großbottwar: Individuelle Geschenke auf Knopfdruck

Es grüßen vier Osterhasen vom obersten Regal gleich am Eingang. Zwei violett glitzernde und zwei grün glitzernde. Viel Zeit bleibt nicht, zurückzugrüßen. Der Blick wandert schnell weiter. Während die Nase Süßes-Seifiges schnuppert, stehen die Augen vor einer ziemlich bunten Herausforderung. Das, was bei „Süße Freude“ in den Regalen steht und liegt, auf Anhieb zu erfassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Bunt ist eigentlich alles in dem neuen Concept-Store, der vergangenen Oktober in die Räume der ehemaligen Bäckerei an der Großbottwarer Durchgangsstraße gezogen ist. Vanessa Gervalla-Tanrikut und Beytullah Tanrikut, die Köpfe hinter dem farbenfrohen Laden sagen: „Bunt ist unser Motto.“

Die Kerze mit dem ausgestreckten Mittelfinger ist sehr beliebt

Im Automat (türkis, rechts im Bild) gibt es Last-Minute- Geschenke. Foto: Werner Kuhnle

Der Name des Ladens ist Programm. Es geht um Geschenke. Es geht darum, jemandem eine „süße Freude“ zu machen. Mit Haribo-Kerzen, mit kleinen Seifen oder Badekugeln, mit Kknekkis, also skandinavischen Haargummis, die gleichzeitig als Armbänder getragen werden können, mit Vasen in Ketchupflaschen- oder High-Heel-Stiefel-Optik, mit Blumenkonfetti, mit Thermobechern mit Temperaturanzeige oder mit Servietten mit netten Sprüchen... Auch die Kerze, die einen ausgestreckten Mittelfinger zeigt – wahlweise in pink oder schwarz – sei sehr beliebt bei den Kunden, erzählen Vanessa Gervalla-Tanrikut und Beytullah Tanrikut.

Die beiden Großbottwarer sind 27 Jahre alt. Zusammen sind sie seit 13 Jahren, vor vier Jahren haben sie geheiratet und in den Räumen neben dem neuen Laden eine kleine Manufaktur aufgebaut. Dort werden Trockenblumensträuße hergestellt, Tischkarten, Taufbücher, Kosmetiktaschen und Tassen bedruckt oder Seifen und andere schöne Dinge hübsch verpackt und mit Schleifchen und Widmung versehen. Das Online-Geschäft damit lief und läuft gut.

Als die Bäckerei nebenan zumachte sagten sich die beiden: „Bevor der Laden jahrelang leer steht, machen wir was Buntes daraus.“ So entstand der Concept-Store, der eben nicht nur eine Nische, sondern gleich mehrere bedient: Blumen, Schreibwaren, Delikatessen und vieles mehr.

Apropos Delikatessen. Auch da ist allerlei Feines zu haben bei „Süße Freude“. Originell verpackte Pasta, passende Tees für jeden Anlass oder auch wilde Kreationen wie Whiskey Balsamico, Sugo alla Wodka oder Franzbrötchen-Likör...

„Wir wollten einfach, dass die Leute Lust haben, in einem Laden vor Ort einzukaufen“, sagt Beytullah Tanrikut. Und seine Frau ergänzt lachend: „Make the Dorfladen great again.“ Die beiden freuen sich über junge Kundschaft – die sie erwartet haben –, aber inzwischen auch über ältere Kunden, die den neuen Laden langsam für sich entdecken.

Bestellte Geschenke aus dem Automaten

Egal, ob einer die Zeit hat, das bunte Allerlei genau zu durchstöbern oder nur auf der Suche nach einem schnellen Geschenk oder einem hübschen Mitbringsel ist: Vanessa Gervalla-Tanrikut und Beytullah Tanrikut sind vorbereitet. Im Laden und nebenan in der Manufaktur stehen Walkie-Talkies. Ist ein Trockenblumenstrauß nicht in der Wunschfarbe da, wird er eben gemacht. Braucht ein Kunde noch eben etwas für seine Liebste, funkt Beytullah Tanrikut seine Frau an: „Schatz, bedruck’ mir mal noch schnell ein Kosmetiktäschen mit diesem oder jenem Namen.“ Die Wege sind kurz.

Hübsch verpackt wird das Ganze dann auch noch. Und wer es zu den Öffnungszeiten nicht im Laden vorbeischafft, dem legen Vanessa Gervalla-Tanrikut und Beytullah Tanrikut ihre Bestellung einfach in den Automaten vor der Tür. Dort gibt es zudem eine kleine Auswahl von Last-Minute-Geschenken.

Süße Freude Kleinbottwarer Straße 1, Großbottwar