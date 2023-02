17 Neuer Coach in Hoffenheim: Pellegrino Matarazzo Foto: Baumann

Ex-VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo übernimmt bei der TSG Hoffenheim die Nachfolge von Andre Breitenreiter. Wir blicken noch einmal auf seine Tätigkeit beim VfB Stuttgart zurück.















Link kopiert



Pellegrino Matarazzo hat beim VfB Stuttgart mächtig Spuren hinterlassen. 1015 Tage war der US-Amerikaner beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten im Amt, insgesamt 100 Pflichtspiele gehen auf sein Konto. Von Januar 2019 bis Oktober 2022 führte Matarazzo beim VfB Regie, ehe er nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Union Berlin entlassen wurde.

Nun führt ihn sein Weg zurück zur TSG Hoffenheim, wo der 45-Jährige bereits als Nachwuchs- sowie als Co-Trainer der Profimannschaft aktiv war. Er übernimmt dort die Nachfolge des entlassenen Andre Breitenreiter.

In Stuttgart weinen viele Fans dem beliebten Ex-Trainer bis heute eine Träne nach. Viele verbinden mit ihm emotionale Momente wie den Aufstieg 2019, die starke erste Bundesligasaison sowie die dramatische Rettung am letzten Bundesligaspieltag der Vorsaison gegen den 1. FC Köln. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf Matarazzos Momente beim VfB zurück.