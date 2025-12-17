Neuer Club in Ludwigsburg: Ballermann-Hits statt Rock und Techno – „Alte Rösterei“ läuft gut an

Seit zweieinhalb Monaten hat die „Alte Rösterei“ im Franck-Areal in Ludwigsburg geöffnet. Das Geschäft läuft bislang besser als erwartet – das führt auch zu manch fragwürdigen Funden.
Wenn viele Menschen in einem Club Party machen, kann schon mal etwas verloren gehen. Das bekommen auch die Betreiber des Clubs „Alte Rösterei“ in Ludwigsburg zu spüren. „Lasst gerne eure ‚Waffen’ daheim. Auf manche Sachen können wir einfach verzichten beim Aufräumen“, schreiben sie in ihrer Instagram-Story mit einem lachenden Smiley – dazu das Foto eines Dildos.