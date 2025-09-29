Neuer Club auf Franck-Areal: „Ein geiler Moment für Ludwigsburg“ – Alte Rösterei hat eröffnet

Bei der Eröffnungsfeier zeigen sich die geladenen Gäste optimistisch, dass der neue Club langfristig überleben kann. Oberbürgermeister Knecht präsentiert sich in Feierlaune.
Florian Lutz erinnert sich noch gut daran, wie er einst jeden Tag nach der Schule am ehemaligen Franck-Areal in Ludwigsburg vorbeilief, wo ihm der Duft von frisch gerösteter Zichorie in die Nase stieg. Andere hätten es als „Gestank“ empfunden, doch er mochte den Geruch des Caro-Kaffees, der hier einst produziert wurde. Die Kaffeerösterei habe man nicht erhalten können, aber immerhin das Gebäude. Doch auch wenn der neue Name „Alte Rösterei“ ähnlich klingt, wird der Fabrikbau zukünftig doch ganz anders genutzt.