Ein spontaner Hörsaalbesuch entscheidet über seine Karriere: Heute führt Florian Bollacher das Waiblinger Amtsgericht – und steht dabei manchmal auch vor ganz praktischen Problemen.
Die Tür steht offen, das Gespräch läuft, die Themen sind groß: Recht, Verantwortung, Gesellschaft. Dann räuspert sich jemand. Ein Polizist steckt den Kopf herein. Ein Unfall draußen, ein Auto ist gegen die Mauer des Amtsgerichts gefahren. Florian Bollacher entschuldigt sich, steht auf, unterbricht, geht nachsehen. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag, des neuen Direktors, der zeigt, was sein Job ist: Theorie und Praxis, Paragrafen – und manchmal auch Putzschäden.