Neuer Cast für Hulu-Hit: Geri Halliwell-Horner bekommt Rolle in Only Murders in the Building

Das Ensemble von "Only Murders in the Building" wächst weiter: Für Staffel sechs stoßen acht neue Gaststars hinzu - darunter Geri Halliwell-Horner, Martin Freeman und Derek Jacobi.

Die Gerüchteküche rund um "Only Murders in the Building" brodelt - und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Laut einem Bericht des Branchenmagazins "Variety" haben sich für die sechste Staffel der Hulu-Erfolgsserie gleich acht namhafte Gaststars verpflichtet. Unter ihnen sticht eine Besetzung besonders ins Auge: Geri Halliwell-Horner (53), bekannt als einstiges Spice-Girl "Ginger Spice", wechselt von der Musikbühne vor die Serien-Kamera.

Die ehemalige Sängerin der Spice Girls, die zuletzt unter anderem im Kinofilm "Gran Turismo" zu sehen war, gesellt sich damit zu einem Ensemble, das ohnehin schon glänzt. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als Haupttrio ermitteln in der neuen Staffel erstmals auf britischem Boden - eine Verlagerung, die Produzenten und Zuschauer seit dem Staffel-5-Finale erwartet hatten. Die Handlung dreht sich um den Tod von Cinda Canning, deren mysteriöses Ableben die drei Amateur-Detektive über den Atlantik treibt.

Hochkarätige Verstärkung aus Großbritannien

Dass die Produktion ihre sechs britischen Hauptfiguren gleich aus dem Vereinigten Königreich selbst rekrutiert, folgt einer gewissen Logik. Neben Halliwell-Horner sind Martin Freeman ("Sherlock", "The Responder") und Jamie Demetriou ("Stath Lets Flats") mit von der Partie. Letzterer gehört zu den gefragtesten britischen Komödienschreibern und -schauspielern seiner Generation. Ergänzt wird das neue Quartett durch Anjana Vasan, bekannt aus "We Are Lady Parts" und der Anthologie-Serie "Black Mirror".

Zwei weitere Neuzugänge bringen Seriengeschichte mit ins Spiel: Jane Horrocks, die zuletzt in der Comedyserie "Bloods" zu sehen war, und Lesley Nicol, die Millionen Zuschauern als warmherzige Mrs. Patmore aus "Downton Abbey" vertraut ist. Ein bemerkenswerter Name im neuen Cast ist Derek Jacobi: Der Shakespeare-Veteran und Darsteller aus "Gladiator" und "The King's Speech" bringt ein Höchstmaß an schauspielerischer Klasse mit.

Geheimnisse wie gewohnt

Über die genauen Rollen der Neuzugänge schweigen die Verantwortlichen - wie bei "Only Murders in the Building" seit jeher üblich. Genaue Charakterdetails werden kurz vor oder erst bei Ausstrahlungsbeginn bekanntgegeben, um den Überraschungseffekt zu wahren. Die Produktion läuft derzeit in Großbritannien.

Zu den bereits früher bekannt gegebenen Neuzugängen für Staffel sechs zählen unter anderem Jennifer Saunders, Simone Ashley, Sean Teale, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard und Sharon Horgan. Dazu kommt Serienregular Michael Cyril Creighton. Ob Da'Vine Joy Randolph, die am Set gesichtet wurde, offiziell zur Besetzung gehört, ist laut "Variety" noch nicht bestätigt.

Hinter der Kamera stehen weiterhin die Serienschöpfer Steve Martin und John Hoffman, die gemeinsam auch als ausführende Produzenten fungieren. Dasselbe gilt für Martin Short, Selena Gomez sowie Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden und Gabrielle Allan. Produziert wird die Serie von 20th Television.