Neuer Cast für Hulu-Hit: Geri Halliwell-Horner bekommt Rolle in Only Murders in the Building

Das Ensemble von "Only Murders in the Building" wächst weiter: Für Staffel sechs stoßen acht neue Gaststars hinzu - darunter Geri Halliwell-Horner, Martin Freeman und Derek Jacobi.
Die Gerüchteküche rund um "Only Murders in the Building" brodelt - und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Laut einem Bericht des Branchenmagazins "Variety" haben sich für die sechste Staffel der Hulu-Erfolgsserie gleich acht namhafte Gaststars verpflichtet. Unter ihnen sticht eine Besetzung besonders ins Auge: Geri Halliwell-Horner (53), bekannt als einstiges Spice-Girl "Ginger Spice", wechselt von der Musikbühne vor die Serien-Kamera.