Neuer Burgerladen in Stuttgart: Smashburger statt veganer Yufka von Doen Doen

In der Böblinger Straße in Stuttgart hat am 1. Mai der neue Burgerladen fionburger seine ersten Burger serviert. Zuvor wanderten dort vegane Gerichte von Doen Doen über den Tresen.
„Ein frischer Wind in der Welt von Burger-Wraps und Pommes“, heißt es auf dem Instagram-Profil des Burgerladens „fionburger“, der am 1. Mai in der Böblinger Straße 19 in Stuttgart eröffnet hat. Zuvor wurden in dem Laden unweit des Marienplatzes statt Smashburgern vegane Döner und Yufka von Doen Doen serviert – jedoch nur 64 Wochen lang, wie das Instagram-Profil des veganen Dönerladens, der auch eine Filiale am Josef-Hirn-Platz in der Stadtmitte betreibt, verrät.