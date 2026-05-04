Neuer Burgerladen in Stuttgart: Smashburger statt veganer Yufka von Doen Doen
Statt veganem Yufka gibt es an der Böblinger Straße nun Smashburger. Foto: Joachim Baier

In der Böblinger Straße in Stuttgart hat am 1. Mai der neue Burgerladen fionburger seine ersten Burger serviert. Zuvor wanderten dort vegane Gerichte von Doen Doen über den Tresen.

„Ein frischer Wind in der Welt von Burger-Wraps und Pommes“, heißt es auf dem Instagram-Profil des Burgerladens „fionburger“, der am 1. Mai in der Böblinger Straße 19 in Stuttgart eröffnet hat. Zuvor wurden in dem Laden unweit des Marienplatzes statt Smashburgern vegane Döner und Yufka von Doen Doen serviert – jedoch nur 64 Wochen lang, wie das Instagram-Profil des veganen Dönerladens, der auch eine Filiale am Josef-Hirn-Platz in der Stadtmitte betreibt, verrät.

 

Laut Inhaber Abdullah Budik habe der Betreiber des Ladens am Marienplatz die zweite Filiale von Doen Doen, die im Frühjahr 2025 eröffnet wurde, aus persönlichen Gründen wieder schließen müssen. Gelaufen ist der Laden an diesem Standort jedoch so gut, dass Abdullah Budik dort auf jeden Fall schnellstmöglich wieder eine Filiale eröffnen will. Stammkunden würden die heiß begehrten veganen Alternativen laut eigenen Angaben bereits vermissen. Aktuell ist er deshalb auf der Suche nach einer kleineren Fläche und einem neuen Betreiber: „Unser Ziel ist es, an den Marienplatz zurückzukehren.“

Einen neuen Laden aufzubauen, ist jedoch nicht das einzige Projekt von Abdullah Budik: Doen Doen tourt aktuell mit einem Foodtruck von Festival zu Festival. „Wir waren gerade erst fünf Tage im Stadion, demnächst sind wir beim Filmfest in Berlin“, erzählt Budik. Natürlich ausschließlich mit veganem Angebot.

Veganer kommen auch weiterhin auf ihre Kosten

Auch wenn Dönerfans am Herzstück des Stuttgarter Südens vorerst ohne Yufka, Döner oder Burger von Doen Doen auskommen müssen, gibt es in der Böblinger Straße 19 weiterhin vegane Gerichte. Bei Davud Getiren, Inhaber von „fionburger“, werden nicht nur Klassiker wie Cheeseburger, Hamburger oder Smashburger gebraten – für Veganer hat er auch Falafel-Wraps oder einen veganen Burger im Angebot. Der Inhaber weiß, was seinen Kunden schmeckt: „Ich bringe viel Erfahrung mit.“ Zuvor hat Davud Getiren, er aus Ludwigsburg kommt, bereits in Böblingen ein Burgerrestaurant geführt.

Doen-Doen-Inhaber Abdullah Budik. Foto: Joachim Baier

Wie der Burgerladeninhaber erzählt, sei die Eröffnung bereits ein voller Erfolg gewesen: „Der Laden war voll.“ Und auch vier Tage später werfen viele neue Kunden einen Blick in den neuen Burgerladen, der unter der Woche von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet hat. „Wir haben jeden Tag auf“, sagt Davud Getiren.

 