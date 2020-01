1 So sollen die Burger-Menüs bei Five Guys aussehen. Der Kette, die jetzt auch Stuttgart erobern will. Foto: Five Guys/Five Guys

Burgerfans können es kaum erwarten, dass die Kette Five Guys in Stuttgart eröffnet. 2019 hat es nicht mehr geklappt – jetzt steht der Eröffnungstermin fest und es ist nicht mehr lange hin.

Stuttgart - Die Burgerkette Five Guys will Stuttgart erobern – was bereits seit März 2019 bekannt ist, wird am 3. Februar Wirklichkeit: Dann eröffnet die Filiale an der Königstraße 37 und könnte Burger-Herzen höherschlagen lassen. Lange ist spekuliert worden, ob die Eröffnung noch 2019 anstehen würde, nachdem das Unternehmen den Standort später im Jahr bekannt gegeben hatte. Daraus wurde nichts, seit Freitag wirbt Five Guys in sozialen Netzwerken mit dem Opening.

Die schnell wachsende Burgerkette aus den USA fasst zunehmend auch in Deutschland Fuß. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ bezeichnete das Unternehmen einmal als die am schnellsten wachsenden Restaurant-Kette. In Deutschland ist Five Guys mittlerweile mit elf Niederlassungen vertreten. Die in Stuttgart ist die erste in Baden-Württemberg. Es heißt, in Mannheim soll demnächst ein weiterer Burgerladen folgen.

McDonald’s: „Keine Konkurrenz“

Nachdem Five Guys seine Expansionspläne nach Deutschland 2017 öffentlich gemacht hatte, sah die Konkurrenz den Vorstoß gelassen. McDonald’s sah in Five Guys „keine wirkliche Konkurrenz“, Burger King kommentierte die Pläne des Mitbewerbers gar nicht öffentlich.

Was Five Guys in der bestehenden Burgerlandschaft Stuttgarts für eine Figur macht, wird sich zeigen. Innerstädtisch ist hier nämlich von den großen Ketten nicht nur Burger King stark vertreten, sondern auch viele kleine Burgerbratereien. Hans im Glück, Burger Republic, Triple B oder Udo’s Snack sind alle gut besucht. Womöglich kann Stuttgart ja noch ein paar Burger mehr vertragen.