In Rutesheim ist Tobias Pokrop nun offiziell als Bürgermeister vereidigt worden. Vor ihm liegen große Projekte – und auch personelle Herausforderungen.
Entscheidungen musste der Gemeinderat bei dieser „ganz besonderen Sitzung“, wie sie der Erste Beigeordnete Martin Killinger bezeichnete, nicht treffen. Das haben die Wählerinnen und Wähler getan, als sie am 22. Februar im zweiten Wahlgang Tobias Pokrop zu ihrem neuen Bürgermeister bestimmten. Die öffentliche Amtseinsetzung fand am Freitagabend in der Aula des Schulzentrums statt – in feierlichem Rahmen mit Begleitung des Musikvereins Rutesheim.