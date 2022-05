1 Im My-Nes werden orientalische und europäische Spezialitäten angeboten. Symbolf Foto: stock adobe/Rawpixel.com

Ein solcher Brunch ist neu in Leinfelden-Echterdingen. Im My-Nes im My Airporthotel gibt es künftig von Rührei, Antipasti über Linsensuppe bis Baklava und türkischem Mokka fast alles. Besonders eine Spezialität sollte man sich nicht entgehen lassen.















Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schon bald ist die Stadt Leinfelden-Echterdingen um eine Frühstücksgelegenheit reicher. Denn das My-Nes belohnt alle, die es am Samstag- und Sonntagmorgen aus dem Bett schaffen, mit einem orientalisch angehauchtem Frühstück. Hinter dem neuen Angebot steckt Haci Killi, der Besitzer des My Airporthotels und des My Kebap Häusle. Er kennt sich bereits aus in der Gastro-Szene. Er sagt: „Ich bin zwar kein Koch, aber ich kann gut essen“, und lacht.

Der rührige Geschäftsmann hatte die Idee, den Frühstücksraum seines Hotels an der Leinfelder Straße 33 an Freitagen sowie am Wochenende zum Brunchen zu nutzen. Und so eröffnet er mit seiner Geschäftspartnerin Neslihan Ayhan am Samstag seine jüngste Geschäftsidee: das „My-Nes“.

Künftig soll es hier jeweils freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr neben Antipasti, Rührei, diversen Dips und Brotaufstrichen unter anderem auch Linsensuppe, Börek, Knoblauchwurst, Baklava und Menemen, eine türkische Eierspeise, geben. Ein Höhepunkt bildet die hausgemachte Künefe. Die Süßspeise besteht aus Käse und zerkleinerten Kadayif-Nudeln, dem sogenannten Engelshaar. Nudeln und Käse für einen süßen Nachtisch? Das Ergebnis überrascht auf jeden Fall und bringt die Geschmacksknospen in Wallung.

Was kostet der Brunch?

„Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Haci Killi. Auch manche Getränke sind im Preis inbegriffen. Tee und einige Säfte gibt es beim Brunch umsonst. Die Speisen werden als offenes Büffet angeboten. Wer einen türkischen Mokka oder Künefe will, muss aber extra zahlen. Wem jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, der sollte mit einem Besuch des My-Nes nicht warten. Denn im Mai kostet der Brunch nur 13 Euro pro Person, von Juni an soll es dann 15 Euro kosten. Kinder bis acht Jahre zahlen nichts. Eine Reservierung sei erwünscht, sagt der Geschäftsführer von My-Nes.

Das neueste Projekt von Haci Killi ist kaum eröffnet, so hat der geschäftige Deutsch-Türke schon weitere Pläne. Er träumt von einer neuen Döner-Variante für seinen Imbiss und ein weiteres gastronomisches Angebot schwebt dem 42-jährigen, der in Stetten wohnt und hauptberuflich eine Reinigungsfirma für Flugzeuge und einen Shuttleservice betreibt, auch schon vor.