Neuer BMX-Track in Kornwestheim: Kornwestheim ist fast bereit für den nächsten Höllenritt auf zwei Rädern

Der neue BMX-Track in Kornwestheim vereint Topografie, fließende Radien, Entwässerung und Sicherheit. Die Abteilung von der Skizunft Kornwestheim bringt viel Eigenleistung ein.
Aus Frankreich kommen nicht nur die besten Fahrern im Bicycle Moto Cross (BMX), das Nachbarland ist auch weltweit die führende Nation, wenn es um Design und Architektur von BMX-Rennbahnen geht. Diese Expertise wollte auch die BMX-Abteilung der Skizunft Kornwestheim nutzen, als es um den Neubau des Tracks in der Talstraße in Kornwestheim ging. Man wollte nicht am falschen Ende sparen und engagierte den französischen Elite-BMX Fahrer und Bahnbauer Romain Racine mit seiner Firma „RR Tracks“. Schließlich soll das BMX-Eldorado in der Nähe der Kläranlage mindestens 20 weitere Jahre halten.