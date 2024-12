Neuer Auftritt in Paris: Katzenlady Jocelyn Wildenstein streitet Schönheits-OPs weiter ab

Jocelyn Wildenstein hat sich in Paris nicht nur mit ihrem wesentlich jüngeren Partner, sondern auch sehr glatten Gesichtszügen gezeigt. Bis heute bestreitet die als "Katzenlady" bekannte Schweizer Society-Frau, sich großen Schönheitseingriffen unterzogen zu haben.

Jocelyn Wildenstein (84) hat sich im Laufe der Jahre immer wieder mit veränderten Gesichtszügen gezeigt. Auch bei ihrem jetzigen Geschäftsessen in Paris, zu dem sie mit ihrem Verlobten Lloyd Klein (57) erschien, sah die berühmte "Katzenlady" noch ein bisschen glatter aus als früher. Kurz zuvor hatte sie erneut betont, keine großen Eingriffe vorgenommen zu haben.

Die Schweizerin trug einen Pelzmantel über einem tief ausgeschnittenen schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose, als sie das Hotel "Le Royal Monceau" am Arm ihres Partners verließ. Stiefel, eine Pelzmütze und eine Louis-Vuitton-Handtasche vervollständigten den Look. Lloyd Klein war ganz in Schwarz gekleidet, trug eine Skijacke und schirmte seine Augen mit einer Sonnenbrille ab.

"Ich mag Botox nicht"

Obwohl sie wegen ihrer katzenartigen Züge ihren bekannten Beinamen "Catwoman" (dt.: Katzenlady) erhielt, behauptet sie seit Jahren, ihre optischen Veränderungen seien natürlich erfolgt. Diese Aussage bekräftigte sie erst kürzlich wieder in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun". "Ich habe mich keiner Schönheits-OP unterzogen. Ich habe Angst vor dem, was passieren kann." Zudem erklärte sie: "Ich mag Botox nicht. Jeder reagiert anders darauf. Ich habe mir nur zweimal Botox spritzen lassen. Ich weiß nicht, ob ich allergisch bin, aber als ich es hatte, hat es mir nicht gutgetan. Das Ergebnis war nicht gut. Mein Gesicht ist angeschwollen."

Die 84-Jährige erlangte in den 90er-Jahren durch ihre Scheidung von dem wohlhabenden Kunsthändler Alec Wildenstein (1940-2008) viel Aufmerksamkeit. Seit 2003 ist Fashiondesigner Lloyd Klein der Mann an ihrer Seite. 2017 folgte die Verlobung im Versace-Anwesen in Miami.