Der gebürtige Stuttgarter Matthias Götz ist nach 25 Jahren Tätigkeit auf der Kanalinsel Jersey zurück in seiner Heimat und hat hier seinen Traumjob gefunden – in der Wilhelma.
„Der neue Job in der Wilhelma ist für mich ein Glückstreffer“, sagt Matthias Götz. Der studierte Biologe ist seit Februar der neue Leiter des Aquariums und Terrariums. Dort bringt der 53 Jahre alte in Stuttgart geborene Tierfan jede Menge Erfahrung in Sachen Artenschutz und Reptilien mit. Und die hat er nicht nur auf der Kanalinsel Jersey gesammelt, sondern bei Einsätzen weltweit – von Madagaskar bis nach Mauritius und in der Karibik.