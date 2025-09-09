Neuer Antrag: Blake Lively fordert Millionen-Entschädigung von Justin Baldoni

Blake Lively will ihren Co-Star Justin Baldoni zur Kasse bitten. Nach dessen Klage gegen sie fordert sie nun eine millionenschwere Entschädigung und beruft sich dabei auf ein kalifornisches Gesetz.
Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) geht weiter Die Schauspielerin verlangt von ihrem "It Ends With Us"-Regisseur und Co-Star eine millionenschwere Entschädigung, nachdem er sie wegen Verleumdung verklagt hatte. Livelys Anwälte sehen in Baldonis 400-Millionen-Dollar-Klage eine haltlose juristische Attacke.