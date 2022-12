1 Er ist zurück in Stuttgart: Bruno Labbadia Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein alter Bekannter ist zurück an der Mercedesstraße. Bruno Labbadia sitzt nach neun Jahren wieder auf der Trainerbank der Schwaben – und Twitter eskaliert.















Was viele Fans des VfB Stuttgart bis vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten hätten, ist nun eingetroffen: Bruno Labbadia ist zurück – nach neun Jahren.

Als die ersten Gerüchte über eine Rückkehr des schönen Bruno nach Bad Cannstatt in den sozialen Netzwerken hochkochten, war schnell klar, dass ein Großteil der User einer erneuten Verpflichtung Labbadias eher negativ gegenübersteht – zu viel war in der jüngeren Vergangenheit an der Mercedesstraße passiert. Mit der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo, der für VfB-Verhältnisse mit seinen mehr als 1000 Tagen eine halbe Ewigkeit das Trainings-Zepter in der Hand hielt, und der Trennung von Sportdirektor Sven Mislintat, verloren die Schwaben zwei absolute Fanlieblinge.

Obwohl der Verein mit diesen Protagonisten allerdings nicht gerade zu sportlichen Höhenflügen ansetzte, waren sich viel Fans sicher, dass der VfB mit Matarazzo und Mislintat die Kurve kriegen und sich wieder in der 1. Bundesliga etablieren kann.

Doch es kam alles ganz anders und nun lenken der in der vergangenen Woche als Sportdirektor verpflichtete Fabian Wohlgemuth und Bruno Labbadia die sportlichen Geschicke des VfB.

Und obwohl die Spatzen Labbadias Namen schon tagelang von den Dächern gepfiffen hatten, reagierte so mancher Fan ungläubig:

Für den einen oder anderen Anhänger ist in dieser Situation Alkohol eine durchaus vertretbare Lösung:

Einige kommen sich auch einfach nur vor wie in einem Spiel gefangen:

Da Bruno Labbadia in der Bundesliga vor allem als Feuerwehrmann bekannt ist, wundern sich die Fans über den bis 2025 laufenden Vertrag des ehemaligen Stürmers aus Darmstadt:

Andere sehen die Lage nicht ganz so dramatisch:

Manche Fans sehen auch die Arbeit von Sven Mislintat kritisch – insbesondere bei der Trainersuche:

Bezogen auf die liquiden Mittel, die dem VfB zur Verfügung stehen, stellt sich für einige Fans folgende Frage:

Doch zurück zum schönen Bruno. Manche sehen Labbadia wieder in seinem Element:

Zu dem, was Bruno Labbadia sportlich bei den Schwaben reißen wird, gibt es auch schon die eine oder andere gewagte Prognose:

Und nicht nur Elon Musk will Twitter brennen sehen.

Bruno Labbadia wird mit seinem Trainerstab am Montag, 12. Dezember, das erste Training leiten. Ob der VfB gemeinsam mit Labbadia einen erfolgreichen Neustart hinlegen kann, wird die Zukunft zeigen.