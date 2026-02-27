Neuer Ärger für die Royals?: Prinz Edwards Ex packt in Buch aus

West-End-Star Ruthie Henshall hat ein Buch angekündigt - und verspricht intime Einblicke in ihre Liebesbeziehung mit Prinz Edward. "The Showgirl and the Prince" soll im Juli erscheinen und basiert unter anderem auf Liebesbriefen des Prinzen. Am Hof dürfte die Nachricht für Unruhe sorgen.
Es ist eine Ankündigung, die im britischen Königshaus für Nervosität sorgen dürfte: Die West-End-Schauspielerin Ruthie Henshall (58) hat ein Buch über ihre einstige Liebesbeziehung mit Prinz Edward (61) angekündigt. "The Showgirl and the Prince" - so der Titel der Memoiren - soll am 16. Juli 2026 erscheinen, wie die Autorin auf Instagram berichtet.