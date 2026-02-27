Neuer Ärger für die Royals?: Prinz Edwards Ex packt in Buch aus

West-End-Star Ruthie Henshall hat ein Buch angekündigt - und verspricht intime Einblicke in ihre Liebesbeziehung mit Prinz Edward. "The Showgirl and the Prince" soll im Juli erscheinen und basiert unter anderem auf Liebesbriefen des Prinzen. Am Hof dürfte die Nachricht für Unruhe sorgen.

Es ist eine Ankündigung, die im britischen Königshaus für Nervosität sorgen dürfte: Die West-End-Schauspielerin Ruthie Henshall (58) hat ein Buch über ihre einstige Liebesbeziehung mit Prinz Edward (61) angekündigt. "The Showgirl and the Prince" - so der Titel der Memoiren - soll am 16. Juli 2026 erscheinen, wie die Autorin auf Instagram berichtet.

In dem Buch will die fünffach für den Olivier Award nominierte Darstellerin laut "The Telegraph" ihre Romanze mit dem jüngsten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) von den geheimen Anfängen bis hin zu Besuchen im Buckingham-Palast und Teeeinladungen auf Schloss Windsor schildern. Die Grundlage dafür sei unter anderem ein Fund gewesen, den Henshall vor rund fünf Jahren beim Aufräumen ihrer Garage gemacht habe: Kisten voller Erinnerungsstücke, darunter alte Tagebücher aus den 1980er-Jahren - und Liebesbriefe von Prinz Edward.

Henshall und der Prinz lernten sich 1988 kennen, als die Tänzerin ihr West-End-Debüt in Andrew Lloyd Webbers Musical "Cats" feierte. Edward, damals 23 Jahre alt, arbeitete zu jener Zeit für den Theaterproduzenten. Was folgte, war eine Beziehung, die das Paar zunächst weitgehend vor der Öffentlichkeit verbergen konnte. Der Prinz habe sie während der Proben angerufen und in den Buckingham-Palast eingeladen, um gemeinsam Musicals zu schauen und zu Abend zu essen, erzählte Henshall laut "Telegraph".

Als die Romanze schließlich publik wurde, titelte der "Evening Standard" einst treffend mit der Schlagzeile "Prince and the Showgirl". 1993 trennten sich die beiden, weil Henshall sich auf ihre Karriere konzentrieren wollte. Edward heiratete später Sophie Rhys-Jones (61), die heutige Herzogin von Edinburgh. Henshall soll laut "Telegraph" bis heute ein gutes Verhältnis zu beiden pflegen.

Dass die 58-Jährige bei royalen Anekdoten nicht immer die größte Zurückhaltung an den Tag legt, bewies sie bereits 2020. Bei ihrem Auftritt in der Reality-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" plauderte sie laut "Daily Mail" aus, in den Schlafzimmern des Buckingham-Palasts intim gewesen zu sein. Auch andere Geschichten aus ihrer Zeit am Hof hatte Henshall zum Besten gegeben: etwa wie sie bei einem sommerlichen Grillfest der Royals auf Balmoral überredet worden war, den Musical-Hit "I Dreamed A Dream" zu singen. Der Grund für ihren Mut? Der damalige Prinz Charles habe ihr vorher ein paar Martinis gemixt, gestand Henshall.

Ungünstiges Timing für den Palast

Die Buchankündigung kommt für die Royals zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Königsfamilie ist durch den Skandal um Edwards Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) ohnehin in einer tiefen Krise. Ob der Palast vorab Einblick in das Manuskript erhalten hat, ist nicht bekannt.