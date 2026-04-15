In der Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" wollen es frühere Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal wissen. Darunter sind auch Teilnehmende, die die Original-Sendung bereits gewonnen haben.

Die thailändische Sala füllt sich wieder: Der Reality-Hit "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht dieses Jahr mit einem Ableger an den Start (ab 15. April um 20:15 Uhr bei RTLzwei und bereits bei RTL+). Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar". Im Cast sind auch zwei Siegerinnen und ein Sieger aus vergangenen Staffeln.

Loona Nachdem Ex-Fußballer Kevin Pannewitz Staffel eins gewonnen hatte, ging die zweite Staffel 2021 an eine Musikerin. Die ausgeschiedenen Kandidaten durften unter den drei verbliebenen Stars ihren Favoriten wählen. Wer stand also in Sachen Beliebtheit bei den Kollegen hoch im Kurs? Fünf der sieben ausgeschiedenen Kandidaten gaben ihr Votum der Sängerin Loona (51).

Obwohl die Beliebtheit der Niederländerin zwischendurch bröckelte - die "Bailando"-Sängerin unterstellte Andrej Mangold und Jenefer Riili einmal zu Unrecht Betrug - und sie bei manchen als Schleimerin galt, zahlte sich ihr freundliches Zugehen auf alle Kandidaten aus. Finalist Andrej Mangold holte zwei Stimmen, leer ging Finalistin Claudia Obert aus. Nach ihrem Sieg zog es Loona vor allem zurück auf die Musikbühne, während sie dem Reality-TV den Rücken kehrte.

Elena Miras

Auch der "Realitystar 2022" wurde per Stimmen der ehemaligen Mitstreiter ausgewählt. Es entschied sich zwischen den Finalisten Elena Miras (33), Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich und Malkiel Rouven Dietrich. Miras, die sich über die letzten Folgen immer wieder als einzig verdiente Siegerin bezeichnete, bedankte sich unter Tränen, dass sie trotz ihres üblen TV-Rufs vorurteilsfrei aufgenommen wurde - und wurde prompt mit dem Sieg belohnt.

Reality-Sternchen Elena Miras blieb nach ihrem Sieg dem Reality-TV treu. Sie war beim "Großen Promi-Büßen", in der Dschungelcamp-Allstars-Staffel oder im "Promi Big Brother"-Container. Zuletzt sah man sie im Mittelpunkt der Kuppelshow "Make Love, Fake Love".

Serkan Yavuz

Als Superfan der Sendung ging Serkan Yavuz (33) 2023 für eine symbolische Gage von einem Euro in den "Kampf der Realitystars". Am Ende zahlte es sich aus und der Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat gewann 2023 die vierte Staffel der RTLzwei-Reality-Sendung, Sascha Sirtl und Eva Benetatou belegten die Plätze hinter ihm.

Seit seinem Sieg folgten für Yavuz turbulente Jahre. Er war nicht nur in weiteren Reality-Formaten wie "The 50", "The Summit" oder "The Power" zu sehen, er machte auch Schlagzeilen mit dem Ehe-Aus von Samira Yavuz, die im diesjährigen Dschungelcamp auf seine Affäre Eva Benetatou traf.

Zu den weiteren "KDRS"-Gewinnern gehören übrigens die Reality-Dauergäste Calvin Kleinen (2024) und Tara Tabitha (2025).