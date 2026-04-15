In der Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" wollen es frühere Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal wissen. Darunter sind auch Teilnehmende, die die Original-Sendung bereits gewonnen haben.
Die thailändische Sala füllt sich wieder: Der Reality-Hit "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht dieses Jahr mit einem Ableger an den Start (ab 15. April um 20:15 Uhr bei RTLzwei und bereits bei RTL+). Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar". Im Cast sind auch zwei Siegerinnen und ein Sieger aus vergangenen Staffeln.