In Mensen oder Apotheken sind Luftfilter schon recht weit verbreitet – warum sind ausgerechnet Schulen noch so zurückhaltend?

Mann+Hummel aus Ludwigsburg hat innerhalb kürzester Zeit portable Filtergeräte gegen das Coronavirus entwickelt. Apotheken und Fitnessstudios nutzen sie bereits, Schulen kaum. Warum ist das so und wann ändert sich das?









Ludwigsburg/Stuttgart - „Filtration ist unsere Kernkompetenz“, heißt es auf der Internetseite von Mann+Hummel, und weiter steht dort: „Lebensqualität zurückgewinnen – gerade in Pandemiezeiten.“ Bislang galt das Unternehmen aus Ludwigsburg in erster Linie als Automobilzulieferer – doch in Zeiten, in denen gefährliche Aerosole weltweit weite Teile des gesellschaftlichen Lebens lahmlegen, rücken plötzlich andere Geschäftsfelder in den Fokus. Ist Mann+Hummel ein Krisengewinnler, ein Profiteur der Pandemie?