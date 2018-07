Neuenburg am Rhein 92 statt 25 km/h - Jugendliche mit manipulierten Rollern unterwegs

Von red/dpa 25. Juli 2018 - 15:33 Uhr

Die Polizei schnappt zwei jugendliche Rollerfahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Foto:

Die Polizei in Neuenburg am Rhein hat zwei Jugendliche geschnappt, die mit manipulierten Rollern deutlich zu schnell unterwegs waren.

Neuenburg am Rhein - 92 statt 25 Kilometer pro Stunde: Zwei Jugendliche sind in Neuenburg am Rhein im Hochschwarzwald mit frisierten Rollern unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge der 15- und 16-Jährigen in der vergangenen Woche auf einem Prüfstand gemessen.

Die Jugendlichen waren aufgefallen, weil sie lautstark die Straße entlang fuhren. Demnach brachten sie 73 und 92 Stundenkilometer auf den Tacho. Die Jugendlichen hatten nur einen Mofaführerschein und durften nur mit maximal 25 Stundenkilometer fahren. Gegen sie wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Strafanzeige erstattet.