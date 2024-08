Neuenburg am Rhein

1 Für eine 75-Jährige kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto unterwegs. Als der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens die Kontrolle verliert, hat das fatale Folgen. Was genau geschehen ist.











Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Wagen in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) tödlich verletzt worden. Der 57 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.