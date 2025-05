53-Jähriger stirbt in Baggersee

Neuenburg am Rhein

1 Jetzt steht fest: Ein zunächst vermisster Badebesucher ist tot (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia/Vobelima

Ein Mann wird vermisst. Die Polizei findet ihn im Wasser eines Baggersees - doch die Hilfe kommt zu spät.











Ein 53 Jahre alter Mann ist in einem Baggersee in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen.