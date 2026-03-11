Neue Zulassungsstelle in Stuttgart: Klagen über lange Wartezeiten und Müll – Stadt rät vom Besuch ab

Seit dieser Woche hat die neue Stuttgarter Zulassungs- und Führerscheinstelle geöffnet. Besucher klagen über lange Wartezeiten und Müll, die Stadt rät gar vom Besuch ab.
Der Mann kennt sich aus. Schon von Geschäfts wegen muss er häufiger zur KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle der Stadt Stuttgart. Deshalb ist er leidgeprüft. Seit Jahren fehlt es an Personal, teils endlose Schlangen und Wartezeiten vor dem bisherigen Standort in der Krailenshaldenstraße in Feuerbach waren die Folge. Zeitweise sind die Kunden mitten in der Nacht angerückt, um eine Chance zu haben, morgens ins Gebäude zu kommen. Ein Ordnungsdienst musste für die Sicherheit sorgen, einige Male musste sogar die Polizei anrücken, um Streitigkeiten zu unterbinden. „Ich bin einiges gewohnt“, sagt der Stuttgarter deshalb.