Die neue Hermann-Hesse-Bahn verbindet Weil der Stadt und Calw. Zum Auftakt holpert es aber noch ein wenig: Der Ticketkauf über einige Apps scheint derzeit noch nicht möglich zu sein.
1983 rollte zwischen Weil der Stadt und Calw der letzte Personenzug – gut 40 Jahre später gibt es zwischen den beiden Städten nun wieder eine Zugverbindung. Am Samstag feierte die neue Hermann-Hesse-Bahn ihre Jungfernfahrt, seit Sonntag fährt der Zug einmal stündlich auch für regulären Publikumsverkehr. Und gleich zu Beginn wurde das Angebot gut angenommen: Wer am Sonntag mit der Hermann-Hesse-Bahn gefahren ist, hat wahrscheinlich nicht so leicht einen Sitzplatz bekommen.