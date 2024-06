Nächster Schritt zur Bottwartalbahn in Sicht

1 Gleise erinnern noch an die frühere Bottwartalbahn. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Die Grünen im Ludwigsburger Kreistag fordern, einen Zweckverband einzurichten, um die Pläne für die Strecke von Marbach nach Heilbronn voranzutreiben. Die Entscheidung soll bald fallen.











Was vor wenigen Jahren noch völlig abwegig klang, könnte nun doch Realität werden: dass zwischen Marbach und Heilbronn wieder Züge pendeln. Die Weichen dafür sind gestellt, nachdem der Heilbronner Kreistag sich jüngst auf eine Streckenvariante festgelegt hat. Über Beilstein, Ilsfeld und Talheim sollen die Bahnen demnach gen Heilbronn rollen. Auf Ludwigsburger Seite orientiert sich die Verbindung ebenfalls am Verlauf der früheren Bottwartalbahn, die auf dem Weg nach Beilstein in Murr, Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld Station gemacht hatte. Die Gesamtstrecke soll jetzt vertiefend untersucht werden. Doch das reicht den Grünen im Ludwigsburger Kreistag noch nicht.