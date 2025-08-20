Neue Zahlen vom RKI: Tausende Tote jährlich durch antibiotikaresistente Erreger

Das Robert Koch-Institut nennt sie «eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit dieser Zeit». Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit zu - nun gibt es Zahlen für Deutschland.
Berlin - Antibiotikaresistente Erreger stellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar - auch in Deutschland. Laut einer Studie von Forschenden des Robert Koch-Instituts (RKI), der Universität Washington und weiterer Einrichtungen starben im Jahr 2019 rund 45.700 Menschen in Deutschland in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Erregern. Nicht immer war dabei die Resistenz die direkte Ursache. Besonders häufig führten Blutstrominfektionen sowie Atemwegs- und Bauchrauminfektionen zum Tod.