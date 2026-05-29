"Keinerlei Kontakt": Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira Aly haben offenbar bis heute nicht persönlich über ihre Schwangerschaft gesprochen. Dass er davon erst aus den Medien erfahren hat, lässt den Comedian weiter nicht los.

Die Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly (33) beschäftigt Oliver Pocher (48) weiter. Eine Woche nach seiner ersten öffentlichen Reaktion hat sich der Comedian in der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" erneut verärgert gezeigt. Zwar habe er Aly inzwischen wiedergesehen, ein persönliches Gespräch über ihre Schwangerschaft habe es dabei jedoch weiterhin nicht gegeben. "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt", so Pocher zu Podcast-Partner Pietro Lombardi (33). "Rein faktisch weiß ich es nicht."

Lombardis Nachfrage, ob die beiden miteinander gesprochen hätten, verneint der Komiker. Nach der vorangegangenen Woche hätte man "durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt." Auch er selbst hätte "was sagen können", räumt der 48-Jährige ein. Die gemeinsamen Kinder seien jedoch in der Nähe im Pool gewesen, weshalb es keinen passenden Moment gegeben habe.

"Natürlich ist das emotional"

"Natürlich ist das emotional" und "berührt einen ja irgendwie", begründet Pocher seine Wut. Die Schuld sieht er aber weiterhin bei seiner Ex-Frau: "Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort drauf zu geben."

Das sehen offenbar auch die Zuhörer so, sehr zur Verwunderung von Lombardi. Er hatte zuvor die Auffassung vertreten, Aly habe Pocher angesichts der bestehenden Differenzen nicht zwingend persönlich informieren müssen. Diese Einschätzung sei vielfach kritisiert worden, berichtet er nun. Selten habe er so viel Zustimmung für seinen Podcast-Partner registriert.

Trotz der weiterhin fehlenden Kommunikation gehen Pocher und Lombardi davon aus, dass das ungeborene Kind von Aly und ihrem neuen Partner Christian Düren (35) später nichts von den Spannungen mitbekommen werde. "Selbstverständlich" werde er das Kind später auch gemeinsam mit den beiden Söhnen (5 und 6) zur Schule bringen, betont Pocher. Auch wenn Aly das für seine Tochter aus erster Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) nicht tue. Es gehe dabei "nur ums Prinzip".

Auf eine vorgelesene Hörerfrage, ob er zur Geburt gratulieren werde, antwortet Pocher: "Ja, ihr schon, warum nicht." Das Kind treffe keine Schuld: "Da kann das Kind ja nichts dafür." Er fügt jedoch an: "Aber ich werde es höchstwahrscheinlich ja aus der Presse erfahren. Ich sehe es ja dann vielleicht."

Aus den Medien von der Schwangerschaft erfahren

Auslöser für die erneute Zuspitzung im anhaltenden Konflikt zwischen Oliver Pocher und Amira Aly ist ihr Umgang mit der Schwangerschaftsverkündung. Ihr Ex-Mann hatte kritisiert, von den Baby-News erst über die Medien erfahren zu haben, obwohl er Aly am Tag der Veröffentlichung noch gesehen und mit ihr telefoniert habe. Er erwarte, als Teil der engsten Familie über derartige Nachrichten persönlich informiert zu werden. Ihr Verhalten bezeichnete er als "beschissen und respektlos".

Auch mit Blick auf ProSieben-Moderator Christian Düren, mit dem er sich zuvor bereits vor Gericht auseinandergesetzt hatte, fand Pocher deutliche Worte: "Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne."

Aly und Düren sind seit Dezember 2023 ein Paar und traten im Juli 2024 erstmals gemeinsam öffentlich auf. Mit Pocher war Aly von 2019 bis 2024 verheiratet; getrennt hatten sich beide medienwirksam und mit allerlei Vorwürfen bereits im Sommer zuvor. Aus der Ehe stammen zwei gemeinsame Söhne. Aus Pochers früherer Ehe mit Meyer-Wölden hat er drei Kinder.