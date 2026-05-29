"Keinerlei Kontakt": Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira Aly haben offenbar bis heute nicht persönlich über ihre Schwangerschaft gesprochen. Dass er davon erst aus den Medien erfahren hat, lässt den Comedian weiter nicht los.
Die Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly (33) beschäftigt Oliver Pocher (48) weiter. Eine Woche nach seiner ersten öffentlichen Reaktion hat sich der Comedian in der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" erneut verärgert gezeigt. Zwar habe er Aly inzwischen wiedergesehen, ein persönliches Gespräch über ihre Schwangerschaft habe es dabei jedoch weiterhin nicht gegeben. "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt", so Pocher zu Podcast-Partner Pietro Lombardi (33). "Rein faktisch weiß ich es nicht."