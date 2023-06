1 An der Ecke Jakobstraße/Ludwigsburger Straße sollen neue Wohnungen entstehen. Die Details sind jedoch strittig. Foto: /Simon Granville

Die Kornwestheimer Verwaltung hat vorgeschlagen, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ein Verkauf an die Firma aus Besigheim bereitet den Stadträten unterschiedlicher Fraktionen jedoch Bauchschmerzen. Das Millionenvorhaben steht auf der Kippe.









Erst vor wenigen Wochen wurden die Pläne öffentlich vorgestellt. Nun ist das Bauprojekt „Löwengarten“ in Kornwestheim, das die Stadt mit dem Besigheimer Wohnbauunternehmen Layher umsetzen wollte, bereits ins Wanken geraten. Fraktionsübergreifend wurden in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik Zweifel an der Zusammenarbeit mit der Firma und Bedenken wegen der Dimensionen der geplanten Gebäude geäußert. Auch andere Punkte des Vorhabens stehen in der Kritik. Eine Entscheidung in der Sache wurde daher vorerst vertagt.