1 Die geplanten Neubauwohnungen auf dem Ostendareal sollen laut SSB-Aufsichtsratsbeschluss schon 2027 bezugsfertig sein. Foto: © 2019 Stadtmessungsamt Stuttgart/Be/rbeitung: Lange

SSB und Stadt haben ihren Zeitplan beim Wohnungsbau auf dem Ostendareal gestrafft. Statt 2030 wie zunächst kommuniziert können die Wohnungen bereits drei Jahre früher bezogen werden.















Link kopiert

Na also – geht doch! Das wird sich so mancher Stadtrat, der dem Aufsichtsrat der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) angehört, am Dienstagabend gedacht haben. Zuvor hatte das Gremium erfreut zur Kenntnis genommen, dass das Wohnungsbauprojekt der SSB nun doch deutlich schneller Fahrt aufnehmen soll als bisher kommuniziert. Der im Ausschuss für Stadterneuerung Anfang des Monats noch heftig diskutierte Zeitplan, der in einem Worst-Case-Szenario eine mögliche Fertigstellung des Projekts erst 2030 projektiert hatte, ist Makulatur: Nun sollen die geplanten bis zu 130 neuen Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von knapp 10 000 Quadratmetern spätestens 2027 bezugsfertig sein.

Anfang März hatte es von Stadträten heftige Schelte für das städtische Tochterunternehmen, aber auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden und OB Frank Nopper (CDU) gegeben. Dass damals kein Vertreter der SSB zu der virtuellen Sitzung zugeschaltet war, hatte die Kommunalpolitiker besonders erzürnt. Sie kritisierten zudem, dass noch nicht einmal die Ausschreibung für den Realisierungswettbewerb vorbereitet sei. Ein Irrtum, wie sich herausstellte: SSB-Technikvorstand Thomas Moser hatte da nach Recherchen unserer Zeitung das Ausschreibungsverfahren längst vergeben.

OB Nopper vermeidet Festlegung auf eine Jahreszahl

Parallel zur Wettbewerbsausschreibung – und nicht erst danach – will die Stadt einen neuen Bebauungsplan aufstellen, was ebenfalls Zeit spart. Inklusive der auf drei Jahre geschätzten Bauzeit wären die Wohnungen deutlich früher fertig. OB Frank Nopper verkündete das Ergebnis via Pressemitteilung – allerdings ohne sich auf eine Zahl festzulegen: „Der Aufsichtsrat strebt mit ganzer und vereinter Kraft eine zügigere Bebauung des Ostendareals an, alle Möglichkeiten der Beschleunigung werden ausgelotet und genutzt.“

Der Beschluss des Aufsichtsrats sieht überdies vor, dass neben den geplanten Personalwohnungen für städtische Mitarbeiter und SSB-Beschäftigte(50 Prozent davon werden geförderte Wohnungen sein) auch pflegenahe, barrierefreie Wohnungen entstehen. Deren Anteil wie auch weitere Details sollen im Verlauf des Wettbewerbs geklärt werden.