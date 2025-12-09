Neue Wohnungen: Fellbach bringt Wohngebiet Bruckäcker auf den Weg

Eine klare Mehrheit im Gemeinderat stellt sich hinter den Kurs der Stadtverwaltung. Der jahrelange Disput mit der Firma Wohnbau Layher ist damit wohl endgültig beigelegt.
Eitel Sonnenschein im Fellbacher Winter: Das über Jahre hin auf Eis liegende neue Wohngebiet Bruckäcker ist jetzt definitiv auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat hat sich mit klarer Mehrheit hinter den Entwurf der Stadtverwaltung gestellt. Baubürgermeisterin Beatrice Soltys durfte dabei etliche Lobesworte für ihre Moderation zur Lösung der scheinbar verfahrenen Situation einfahren.