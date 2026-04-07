Im Vaihinger Stadtteil Ensingen (Kreis Ludwigsburg) entsteht ein neuer Wohnhaustyp, der die Größe zwischen Einfamilienhaus und Tiny House abdeckt. Eindrücke von einem ersten Rundgang.
Ob das die Zukunft des Wohnens ist? Im Vaihinger Stadtteil Ensingen wird derzeit ein neuer Wohnhaustyp gebaut, der die Lücke zwischen Einfamilienhaus und Tiny House schließen soll. Die sogenannten Kompakthäuser der Wohnbau Oberriexingen könnten zu einem Erfolg werden, die Nachfrage ist groß – und das nicht nur innerhalb der eigentlich anvisierten Zielgruppe.