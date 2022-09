1 Von November an sollen Radfahrer entlang der B 27 nach Degerloch fahren können. Foto:

Eine der wichtigsten Einfallstraßen in die Stadt war lange Zeit ein Nadelöhr, nach mehreren Monaten Bauzeit ist die Neue Weinsteige, die B 27, wieder auf allen vier Spuren befahrbar.















Die Leidenszeit für Autofahrer, die über die Neue Weinsteige vom Süden in die Stadt gefahren sind, ist vorbei, die Straßenbauarbeiten an der Baustelle sind weitgehend abgeschlossen. Seit dieser Woche stehen in beiden Fahrtrichtungen wieder jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In der Woche vom 19. September an sind noch kleinere Arbeiten an der Mittelleitschwelle geplant, für diese Arbeiten müssen nochmals kurzzeitige Spureinengungen eingerichtet werden. Diese Arbeiten erfolgen aber in der verkehrsärmeren Zeit zwischen 9 und 15 Uhr.

Stützmauer wurde saniert

Nötig waren die Arbeiten, weil die Stützmauer an der Neuen Weinsteige saniert werden musste. Zudem wird dort ein neuer Geh- und Radweg gebaut, künftig können Radler die Strecke von der Innenstadt nach Degerloch entlang der B 27 hoch fahren. Die Arbeiten an diesem Teil sind allerdings noch im Gang, daher bleibt dieser Weg noch bis auf Weiteres gesperrt – bis voraussichtlich Anfang November. In den kommenden Wochen muss daher tageweise stadtauswärts in den verkehrsärmeren Zeit die rechte Fahrspur gesperrt werden für die Montagearbeiten am neuen Geländer.