Neue Wege im Lamm Hebsack: Rostbraten und Hummersuppe aus dem Genuss-Automaten

Mit einem Genuss-Automaten will das für gehobene Gastlichkeit stehende Restaurant Lamm in Remshalden-Hebsack sein Publikum auch außerhalb der Küchenzeiten bedienen.

Automaten für Milch, Eier und Kartoffeln gibt es im Rems-Murr-Kreis fast an jeder Ecke, bei Hofläden und Putenzuchtbetrieben kann sich die Kundschaft auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Suppengrün und Grillspießen bestücken. Längst haben auch Metzgereien den Außer-Haus-Verkauf in der Rund-um-die-Uhr-Version für sich entdeckt – und bieten Rindsroulade im Glas und Leberwurst in der Dose für Spätheimkehrer an.

Noch neu ist der Trend in der Gastronomie, das zahlende Publikum mit einer 24/7-Auswahl zu bedienen. Als einer der ersten Betriebe hat jetzt das Hotel & Restaurant Lamm in Remshalden-Hebsack (Rems-Murr-Kreis) sein kulinarisches Angebot erweitert – und macht beliebte Klassiker der renommierten Küche ab sofort rund um die Uhr verfügbar.

Was jeder zweite Hofladen anbietet, zieht jetzt auch in der Gastronomie ein

Vorgekochte Alblinsen, hausgemachtes Gänseschmalz und saure Kutteln im Trollingersößle sind nicht mehr länger nur in der Wirtsstube erhältlich. Direkt vor dem Restaurant steht neuerdings ein sogenannter Genuss-Automat, der mit hausgemachten Gerichten und saisonalen Spezialitäten befüllt wird – zum Start sogar mit 20 Prozent Rabatt auf die komplette Produkt-Palette.

Direkt neben der regulären Speisekarte an der Hauswand ist neuerdings der Genuss-Automat zu finden. Foto: Lamm Hebsack/Felix Polinski

Bestückt ist das sowohl mit Bargeld als auch mit EC-Karte bedienbare Gerät mit Highlights aus der Lamm-Küche vom Rostbraten mit geschmelzten Zwiebeln bis zur samtig-intensiven Hummersuppe. Laut Juniorchef Felix Polinski kommt das für gehobene schwäbische Gastlichkeit stehende Restaurant mit dem Rund-um-die Uhr-Verkauf einem lang gehegten Kundenwunsch nach.

Die Hummersuppe gibt es jetzt auch to go – und das rund um die Uhr

„Könnten wir die hausgemachten Wurstknöpfle nicht auch einfach mal mit nach Hause nehmen“, zitiert der Gastronom die offenbar gar nicht so selten vorkommende Frage, ob es vom Lamm Hebsack auch Kleinigkeiten für die nächste Mittagspause im Büro oder den überraschenden Spontanbesuch der versammelten Verwandtschaft gibt. Die Sätze „Gibt es die Hummersuppe auch to go?“ und „Habt ihr etwas Feines für spontane Gäste – auch außerhalb der Küchenzeiten?“ seien jedenfalls immer wieder zu hören.

Für Polinski verbindet der Lebensmittelautomat deshalb regionalen Genuss, hausgemachte Kochkunst und Flexibilität – egal ob früh morgens, spät abends oder am Feiertag. „Alle Gerichte werden in unserer Küche frisch gekocht, sorgfältig portioniert und so verpackt, dass sie zuhause nur noch erwärmt oder angerichtet werden müssen“, sagt der Gastronom über das Angebot im mehrmals wöchentlich frisch bestückten Automaten.

Besonders begehrt könnten neben Fertiggerichten für die heimische Mikrowelle vor allem die Saucen aus der Lamm-Küche sein – ein nicht zu unterschätzender Aspekt, wenn ein Hobbykoch am heimischen Herd beim perfekten Dinner wirklich glänzen will. Trotz des Automaten-Angebots bleiben im Lamm Hebsack übrigens die bisher üblichen Küchenzeiten erhalten – außer sonntags und an Feiertagen kann in Remshalden auch weiter ganz traditionell ein Tisch reserviert werden.