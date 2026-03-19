Attraktiv will die Region Stuttgart sein, und ein wichtiger Faktor dabei sind die Freizeitmöglichkeiten. Bürger haben 800 Ideen geliefert, wie diese verbessert werden können.

Die Region Stuttgart ist bekannt für ihre Wirtschaftskraft und Innovationsfreude – birgt aber auch eine überraschende Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften. Von malerischen Weinbergen über duftende Streuobstwiesen bis hin zu dichten Wäldern bieten Stuttgart und die umliegenden Kreise unzählige Möglichkeiten zur naturnahen Erholung.

Um diese Qualitäten zu bewahren, auszubauen und den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft gerecht zu werden, hat der Verband Region Stuttgart (VRS) eine umfassende Naherholungskonzeption entwickelt. Das Ziel: die Lebensqualität der Bürger zu steigern, die Umwelt zu schonen und die Attraktivität der Region für Fachkräfte zu erhöhen.

Naherholung stärkt Wohlbefinden und zieht Fachkräfte an

In Zeiten zunehmender Urbanisierung und Digitalisierung wächst der Wunsch nach Entspannung und Bewegung im Freien. Eine attraktive Naherholung im direkten Umfeld von Wohn- und Arbeitsstätten leiste „einen wichtigen Beitrag zum körperlichen und psychischen Wohlbefinden“, wie es heißt. „Speziell die Wünsche der Menschen zum Thema Wasser zeigen uns schwarz auf weiß, dass unsere Pläne für die Bundesgartenschau 2043 voll ins Schwarze treffen“, betonte VRS-Regionaldirektor Alexander Lahl bei der jüngsten Sitzung des VRS-Planungsausschusses. „Die Naherholungskonzeption und die Vision der Bundesgartenschau greifen wie Zahnräder ineinander. Unser gemeinsames Ziel ist es, das verborgene Potenzial des Neckars zu entfalten und ihn als blau-grüne Lebensader der Region für die Menschen direkt erlebbar zu machen“, so Lahl.

Bürgerideen prägen Stuttgarts Naherholungsstrategie

Steillagen bei Mundelsheim. Foto: Werner Kuhnle

Der Verband Region Stuttgart setzt bereits seit 2005 mit dem „Landschaftspark Region Stuttgart“ auf ein bewährtes Instrument zur Sicherung und Qualifizierung der Natur- und Naherholungsräume. Zwischen 2023 und 2025 wurde diese Strategie auf eine neue Stufe gehoben. Im Mittelpunkt der angedachten Naherholungskonzeption stand zunächst eine breite Bürgerbeteiligung: Tausende nutzten unter anderem eine Online-Karte, um Ideen und Anregungen einzubringen. 800 konkrete Hinweise und Projektideen flossen auf diese Weise in die Planung ein.

Vielfältige Naturerlebnisse: Acht Handlungsfelder für Stuttgart

Die gesammelten Anregungen wurden jetzt in acht zentrale Handlungsfelder gebündelt, die den Rahmen für die zukünftige Entwicklung bilden. Ein Einblick in die Kernbereiche und beispielhafte Projekte:

1. Regionales Freizeitwegenetz: Ein dichtes, durchgängiges Netz aus Wander-, Rad- und Reitwegen ist das Rückgrat der Naherholung.

Beispielprojekte: Neue Premiumwanderwege im Schurwald und in Murrhardt laden zu qualitativ hochwertigen Naturerlebnissen ein.

2. Alltagslandschaften: Die Naherholung beginnt direkt vor der Haustüre. Dieses Handlungsfeld fokussiert auf die Aufwertung von Siedlungsrändern und städtischen Grünflächen zu attraktiven Erholungsräumen.

Beispielprojekt: Der „Bewegungspark Bottwartal“ in Steinheim an der Murr schafft generationenübergreifende Angebote.

3. Flüsse, Bäche und Seen: Gewässer sind Lebensadern und bieten einzigartige Erholungsmöglichkeiten. Ziel ist es, diese enger mit den Siedlungen zu verknüpfen und naturverträglich zugänglich zu machen.

Beispielprojekt: Neue Badestellen wie das „Naturschwimmbad Oberes Filstal“ in Deggingen schaffen neue Freizeitmöglichkeiten.

4. Natur und Umwelt: Naherholung soll naturverträglich gestaltet werden und zugleich Wissen über ökologische Zusammenhänge vermitteln.

Beispielprojekt: Die Renaturierung des Planbachs in Magstadt fördert die Artenvielfalt.

5. Charakteristische Kulturlandschaften (Weinberge, Felder): Die einzigartigen Kulturlandschaften der Region sind identitätsstiftend und ökologisch wertvoll – und sollen bewahrt werden.

Beispielprojekt: „Attraktionen für Familien in den Weinbergen“ in Esslingen und anderswo machen Steillagen erlebbar.

6. Charakteristische Kulturlandschaften (Wälder): Wälder sind unverzichtbare Erholungsräume, Klimaanlagen und Lebensräume. Naturverträgliche Angebote und die Sensibilisierung für ihre Bedeutung stehen im Vordergrund.

Beispielprojekt: Der „Erlebnisweg mit Kugelbahn im Rotwildpark“ in Stuttgart schafft spielerische Naturerlebnisse.

7. Naturräumliche Besonderheiten (Sport und Spiel): Die bewegte Topografie der Region bietet ideale Voraussetzungen für naturbezogene Sportarten.

Beispielprojekt: Legale Mountainbike-Trails in Baltmannsweiler und Hessigheim lenken Sportler in ausgewiesene Bereiche.

8. Naturräumliche Besonderheiten (Ausblicke und Panoramen): Einzigartige Ausblicke und Panoramen sind ein Markenzeichen der Region Stuttgart. Ihre Inszenierung und Vermarktung sollen die Standortattraktivität weiter steigern.

Beispielprojekt: Ein „Fotopoint“ an der Burg Beutelsbach in Weinstadt lädt dazu ein, die Schönheit der Region festzuhalten.