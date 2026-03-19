Attraktiv will die Region Stuttgart sein, und ein wichtiger Faktor dabei sind die Freizeitmöglichkeiten. Bürger haben 800 Ideen geliefert, wie diese verbessert werden können.
Die Region Stuttgart ist bekannt für ihre Wirtschaftskraft und Innovationsfreude – birgt aber auch eine überraschende Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften. Von malerischen Weinbergen über duftende Streuobstwiesen bis hin zu dichten Wäldern bieten Stuttgart und die umliegenden Kreise unzählige Möglichkeiten zur naturnahen Erholung.