Fußballstadien sind ein Stromfresser. Durch den Umbau der VfB-Arena soll der Stromverbrauch aber gesenkt werden.

Die DFL hat ihren Clubs für die Lizenzierung mehr soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein auf die Fahnen geschrieben. Der VfB hat die Zeichen der Zeit erkannt – muss aber mit Altlasten umgehen.









Jetzt hat der Begriff auch Einzug in den Sprachgebrauch des Big Business Profifußball gehalten: Nachhaltigkeit. Eine Wortschöpfung, der man früher allenfalls auf Grünen-Parteitagen begegnete. Ökologischer und sozial gerechter soll es zugehen in der neuen Welt. Ab sofort bitte schön auch in der Welt des Fußballs.