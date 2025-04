Neue Vocalsolisten Stuttgart: Das siebenstimmige Chamäleon

Internationale Jazztage im Theaterhaus Magischer Jazz und ein Hauch von Las Vegas

Am Oster-Wochenende haben Wolfgang Haffner, das Tingvall Trio, Gismo Graf und die Katalanin Rita Payes Glanzpunkte gesetzt bei den Internationalen Jazztagen im Theaterhaus. Bemerkenswert war die Dichte an Evergreens, die wirkten wie Reminiszenzen an bessere Zeiten.