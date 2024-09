Neue Verwahrstelle in Geislingen: Abwehr der Afrikanischen Schweinepest

1 Der Erste Landesbeamte Jochen Heinz (links), Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer und ihr Stellvertreter Frieder Heer bei der Schlüsselübergabe. Foto: Markus Sontheimer

In Geislingen gibt es eine Verwahrstelle für Schlachtabfälle. Diese soll die Ausbreitung der Schweinepest verhindern.











Wir hoffen nicht, dass die Schweinepest in den Landkreis Göppingen kommt. Wenn es aber so wäre, dann sind wir gerüstet“, mit diesen Worten des Ersten Landesbeamten Jochen Heinz vom Landratsamt Göppingen wurde die neue Verwahrstelle für Schlachtabfälle in Geislingen in Betrieb genommen. Neben zahlreichen Vertretern des Landratsamtes war auch die Kreisjägerschaft bei der symbolischen Schlüsselübergabe vor Ort. Die Einrichtung bei der Kläranlage im Gewerbegebiet Espan sei notwendig, um einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorzubeugen.