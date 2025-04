Neue Verhandlungen: Sollbruchstellen des Atomkonflikts

1 Graue Eminenz in Teheran: Ayatollah Ali Khamenei (oben) ist der oberste Chef des iranischen Regimes. Die Wirtschaft seines Landes leidet unter Sanktionen des Westens wegen der Atompolitik. Foto: imago/Iranian Supreme Leader's Office/Iranian Presidency

Vor den Verhandlungen in Oman: Welche Streitfragen trennen die Vereinigten Staaten und den Iran in der Nuklearpolitik? Gibt es Korridore für eine Verständigung? Wie geht es weiter mit den Sanktionen? Wo liegen die Risiken in diesem langwierigen Zwist?











Die neuen Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran an diesem Samstag im Sultanat Oman am Persischen Golf sollen die Gefahr eines Krieges bannen und dem Nahen Osten mehr Sicherheit bringen. Amerika will Garantien, dass der Iran keine Atombombe bauen kann. Der Iran wiederum fordert wasserdichte Zusagen für einen Abbau der Wirtschaftssanktionen. In vielen Fragen liegen beide Seiten weit auseinander. Ein Überblick über die wichtigsten Streitpunkte.