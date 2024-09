Neue Unterkunft für Flüchtlinge: Land prüft weiteren Standort für Erstaufnahmestelle in Stuttgart

1 Im dieses ehemalige Bürogebäude könnten Flüchtlinge einziehen. Foto: Alexander Müller

Neben den bekannten Standorten in Obertürkheim und Weilimdorf prüft das Land eine weitere Möglichkeit einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stuttgart. Eine neue Polizeiwache soll dort die Sicherheit garantieren.











Das Land Baden-Württemberg prüft einen weiteren Standort für eine mögliche Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Stuttgart. Wie aus einem Antwortschreiben von Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) an den FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag hervorgeht richtet sich der Blick auf ein leer stehendes Bürogebäude an der Neckartalstraße in Bad Cannstatt.